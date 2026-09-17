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UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasındaki ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Marsilya hangi kanalda? Beşiktaş Marsilya maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Detaylar...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1'in resmi yayın akışında karşılaşmanın 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlanacağı bilgisi yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Marsilya maçı futbolseverler tarafından TRT 1 üzerinden takip edilebilecek. TRT 1'in resmi yayın bilgilerinde karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi maçı olarak 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de yayınlanacak spor karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Böylece Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki Marsilya karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarların takip edeceği yayın kanalı TRT 1 olacak.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Marsilya UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgisi TRT 1'in resmi yayın akışında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Marsilya maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonundaki lig aşamasının ilk maçı olacak. TRT 1'in resmi yayın akışında da maçın 22.00'de canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

UEFA'nın resmi fikstüründe Beşiktaş-Marsilya eşleşmesi lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları arasında bulunuyor. UEFA'nın fikstüründe saatler Orta Avrupa Saati üzerinden verildiği için Türkiye'deki yayın saati TRT 1'in açıkladığı şekilde 22.00 olarak belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki fikstürü şu şekilde:

17 Eylül 2026 21.00: Beşiktaş-Marsilya

15 Ekim 2026 21.00: Hoffenheim-Beşiktaş

22 Ekim 2026 21.00: Beşiktaş-Crystal Palace

5 Kasım 2026 21.00: Celtic-Beşiktaş

26 Kasım 2026 18.45: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

10 Aralık 2026 21.00: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak 2027 18.45: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027 21.00: Omonia-Beşiktaş

UEFA'nın resmi fikstüründe Beşiktaş'ın lig aşamasındaki sekiz karşılaşması da bu tarihlerde yer alıyor.