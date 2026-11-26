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Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenecek mi, derbinin günü değişti mi soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisinin ertelenmesine ya da tarihinin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Derbi, planlandığı gibi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmada düdüğü Oğuzhan Çakır'a verdi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Beşiktaş Galatasaray derbisinin ertelenmesine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ya da kulüplerden yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Karşılaşmanın, açıklanan program doğrultusunda oynanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Derbinin günü ve saati değişmedi. Beşiktaş Galatasaray maçı, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Beşiktaş'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maç nedeniyle derbi, haftanın pazartesi gününe planlandı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

TFF Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş Galatasaray derbisini yönetme görevini Oğuzhan Çakır'a verdi.