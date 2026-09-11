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Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, hangi gün?

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, hangi gün?
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya ile karşılaşacağı tarih, saat ve yayın bilgileri merak ediliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, hangi gün? Beşiktaş Avrupa fikstürüne dair detaylar haberimizde.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi fikstüründeki ilk karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - Marsilya mücadelesinin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, hangi gün? Detaylar...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Beşiktaş - Marsilya maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftası kapsamında oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını kendi sahasında Marsilya karşısında verecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 22.00 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstüründeki ilk maçının ardından sıradaki karşılaşması 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanında oynanacak.

Siyah-beyazlılar, lig aşamasındaki son maçına ise 28 Ocak 2027'de çıkacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasının son karşılaşmasında Omonia deplasmanında sahne alacak.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA

Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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