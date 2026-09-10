Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Beşiktaş Marsilya UEFA maçı neden yok, Beşiktaş Marsilya maçı bu hafta değil mi?

Avrupa’da Beşiktaş heyecanını yaşamak isteyen taraftarlar, siyah-beyazlı takımın Marsilya ile oynayacağı karşılaşmanın tarihini merak ediyor. Özellikle Beşiktaş’ın bu hafta UEFA maçı olup olmadığı ve Marsilya karşılaşmasının neden fikstürde yer almadığı soruları araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın Avrupa macerası futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlı takımın Marsilya ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Taraftarlar özellikle “Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 17 Eylül Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında önemli rakiplerinden biri karşısında galibiyet arayacak.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer detay ise karşılaşmanın başlama saati. Beşiktaş - Marsilya mücadelesi saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın kadroları ve mücadeleye ilişkin gelişmeler de yakından takip edilecek.

BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar yayıncı kuruluş bilgisini de araştırıyor. Beşiktaş - Marsilya maçı TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İLE MARSİLYA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Beşiktaş ile Marsilya daha önce Avrupa kupalarında iki kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki maçlarda galibiyetler paylaşıldı.

Geride kalan iki karşılaşmada Beşiktaş bir kez kazanırken, Marsilya da bir galibiyet elde etti. İki takım arasındaki mücadelelerde Marsilya 3 gol kaydederken, Beşiktaş rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA GALİBİYET ARIYOR

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Marsilya karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Beşiktaş taraftarları ise kritik mücadelede takımlarından gelecek sonucu bekliyor.