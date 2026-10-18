Berke Özer Lille Galatasaray maçında yok mu, Berke Özer sakatlandı mı?

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Berke Özer sakatlandı mı sorusunun yanıtı, Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti'den geldi. İtalyan teknik adam, milli kalecinin Arsenal maçında darbe aldığını ve ağrıları nedeniyle Brest karşısında riske edilmediğini açıkladı. Ancelotti, Berke'nin Galatasaray maçına hazır olacağını düşündüğünü belirtti. Lille - Galatasaray maçı ne zaman, Berke Özer ilk 11'de olacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

BERKE ÖZER LİLLE GALATASARAY MAÇINDA YOK MU?

Berke Özer'in Lille - Galatasaray maçında forma giyme ihtimali yüksek görünüyor. Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, milli kalecinin Galatasaray karşılaşmasına yetişmesini beklediğini açıkladı. Ancak Berke'nin maç kadrosunda ve ilk 11'de yer alıp almayacağı, karşılaşma öncesinde yapılacak son değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.

BERKE ÖZER SAKATLANDI MI?

Berke Özer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanan maçta darbe aldı. Milli kalecinin, Brest maçı öncesinde antrenmana çıkmayı denediği ancak ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı sürdüremediği öğrenildi. Lille teknik heyeti, bu nedenle oyuncuyu riske atmayarak Brest maçının kadrosuna almadı. Berke'nin ciddi bir sakatlığı bulunmadığı belirtiliyor.

ANCELOTTİ'DEN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Brest maçının ardından kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Berke Özer'in durumuna değindi. Ancelotti, milli kalecinin Arsenal maçında bir darbe aldığını hatırlatarak, "Sanırım bir sonraki maç için hazır olacak" ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adamın sözleri, Berke'nin Galatasaray karşısında Lille'in kalesini koruma ihtimalini güçlendirdi.

BREST MAÇINDA KALEDE KİM VARDI?

Lille, Ligue 1'in son haftasında sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı. Berke Özer'in kadroda yer almadığı bu karşılaşmada Lille'in kalesini Orlando Gill korudu. Ancelotti, benzer bir sakatlık yaşayan Osame Sahraoui'yi de kadroya almadıklarını açıkladı.

LİLLE'DE AYASE UEDA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray maçı öncesinde Lille'de yalnızca kale değil, hücum hattında da sakatlık sorunu bulunuyor. Fransız ekibinin Japon forveti Ayase Ueda'nın Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Lille - Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre-Mauroy Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, A Milli Takım'da da forma giyen 26 yaşındaki kaleci. 2025 yılında Eyüpspor'dan yaklaşık 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Berke, kısa sürede takımın birinci kalecisi oldu. Basında yer alan bilgilere göre Lille formasıyla 52 maça çıkan milli eldiven, bu karşılaşmaların 21'inde kalesini gole kapattı. Berke'nin Galatasaray karşısında Türk takımına karşı kale koruyacak olması da karşılaşmayı Türk futbolseverler için ayrıca ilgi çekici hale getiriyor.