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Berk Uğurlu neden yok, Berk Uğurlu Basketbol A Milli Takıma çağrılmadı mı?

Berk Uğurlu neden yok, Berk Uğurlu Basketbol A Milli Takıma çağrılmadı mı?
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Basketbol A Milli Takımı’nın açıklanan son aday kadrosunda Berk Uğurlu’nun yer almaması dikkat çekti. “Berk Uğurlu neden yok?” ve “A Milli Takıma çağrılmadı mı?” soruları basketbolseverler tarafından merak edilirken, oyuncunun kadroda bulunmama sebebine ilişkin farklı iddialar gündeme geldi. Teknik heyetin tercihleri ve oyuncunun son durumu tartışma konusu oldu.

Türkiye Basketbol A Milli Takımı’nın yeni kadrosu açıklanırken Berk Uğurlu’nun listede yer almaması soru işaretlerine neden oldu. “ Berk Uğurlu neden çağrılmadı?” sorusu gündemdeki yerini korurken, kadro tercihleri ve olası fiziksel durum detayları basketbol kamuoyunda merakla araştırılıyor. Oyuncunun milli takım geleceğine dair gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

BASKETBOL A MİLLİ TAKIMI AÇIKLANDI

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

TEKNİK KADRO

• Nedim Yücel – Genel Menajer

• Ergin Ataman – Başantrenör

A ERKEK MİLLİ TAKIM OYUNCULARI VE KULÜPLERİ

• Adem Bona (Philadelphia 76ers)

• Alperen Şengün (Houston Rockets)

• Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş)

• Cedi Osman (Panathinaikos)

• Emre Melih Tunca (Türk Telekom)

• Ercan Osmani (Anadolu Efes)

• Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

• Furkan Korkmaz (Tofaş)

• Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

• Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

• Onuralp Bitim (Fenerbahçe)

• Ömer Faruk Yurtseven (RealMadrid)

• Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

• Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

• Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)

• Yiğit Arslan (Trabzonspor)

• Yiğit Onan (Manisa Basket)

• Yiğitcan Saybir (Tofaş)

BOSNA HERSEK TÜRKİYE MAÇ KADROSU

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik Bosna Hersek maçı kadrosu! 

Berk Uğurlu, Bosna Hersek Türkiye maç kadrosunda yer almıyor. Konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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