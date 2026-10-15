Bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı?

Kışlasız bedelli askerlik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından net bir yanıt geldi. MSB kaynakları, bedelli askerlikte uygulanan 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına ya da kışlasız bedelli modeline geçilmesine yönelik herhangi bir çalışma veya taslak bulunmadığını bildirdi. Bu nedenle mevcut kanun çerçevesinde 28 günlük eğitim şartı geçerliliğini koruyor. Bedelli askerlik nasıl yapılıyor, 28 günlük süre nasıl işliyor? Tüm detaylar haberimizde…

BEDELLİ ASKERLİKTE 28 GÜN KALKACAK MI?

Hayır. Şu an için bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik resmi bir karar ya da çalışma bulunmuyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kamuoyunda dönem dönem gündeme gelen "28 gün kalkıyor" iddialarına karşılık, kışlasız bedelli askerlik modeline geçilmesine ilişkin herhangi bir taslak olmadığını defalarca vurguladı. Sosyal medyada yayılan aksi yöndeki paylaşımların resmi bir dayanağı bulunmuyor.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK GELİYOR MU?

Kışlasız bedelli askerlik, yükümlünün belirlenen ücreti ödeyerek 28 günlük temel eğitime katılmadan askerlik hizmetini tamamlamış sayılması anlamına geliyor. Bu talep özellikle özel sektörde çalışan gençler tarafından sıkça dile getiriliyor ve zaman zaman Meclis'e bu yönde kanun teklifleri de sunuluyor. Ancak hükümet ve MSB cephesinden bu yönde bir düzenleme yapılacağına dair bir sinyal verilmiş değil. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de daha önce kışlasız bedelli taleplerine karşı çıkan bir tutum sergilemişti.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik yapan yükümlüler, belirlenen ücreti ödemenin yanı sıra 28 günlük temel askerlik eğitimini birliklerinde tamamlamak zorunda. Birliğe teslim olma ve terhis günleri hesaba katıldığında, yükümlülerin kışlada geçirdiği süre pratikte bunun biraz altında kalabiliyor. Bedelli askerlik sistemi, 2018 yılında kanunlaşmış ve 2019'da yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile kalıcı hale getirilmişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Bedelli askerlik ücreti, Askeralma Kanunu'nda belirtildiği şekilde güncel memur aylık katsayısının 240 bin ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Memur aylık katsayısı ocak ve temmuz aylarında güncellendiği için bedelli askerlik ücreti de yılda iki kez değişiyor. Ocak ayında belirlenen ücret 30 Haziran'a kadar, temmuz ayında belirlenen ücret ise 31 Aralık'a kadar geçerli oluyor. Ücret taksitle değil, peşin olarak ödeniyor.

ÇALIŞANLAR 28 GÜN BOYUNCA İZİNLİ SAYILIYOR

Bedelli askerlik kapsamında temel eğitime katılan işçiler 28 gün boyunca ücretsiz izinli, memurlar ise aylıksız izinli sayılıyor. Eğitim süresinin sonunda çalışanlar işlerine ve görevlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Bu süre için işçiler adına prim yatırılmazken, memurlar adına yalnızca genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Yükümlüler isterlerse bu 28 günlük süreyi daha sonra borçlanarak emekliliklerine ekletebiliyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların yararlandığı dövizle askerlik uygulamasında ise kışla zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, yurt içinde bedelli askerlik yapan yükümlüler tarafından eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle zaman zaman eleştiriliyor ve kışlasız bedelli taleplerinin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE GÜNCEL BİLGİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Bedelli askerliğe ilişkin resmi duyurular, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılıyor. Yükümlülerin, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddialar yerine resmi kanallardan yapılan açıklamaları takip etmesi önem taşıyor. Başvuru, ödeme ve celp işlemleri ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.