Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayern Münih Arsenal maçı hangi kanalda, Bayern Münih vs Arsenal nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayern Münih Arsenal maçı hangi kanalda, Bayern Münih vs Arsenal nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftası, Avrupa futbolunun iki dev kulübünü karşı karşıya getiriyor. Alman devi Bayern Münih, İngiltere’nin güçlü temsilcisi Arsenal’i kendi sahasında ağırlayacak. Haftanın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olarak gösterilen bu karşılaşma öncesinde futbolseverler “Bayern Münih Arsenal maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Bayern Münih – Arsenal maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Dev mücadele Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Bayern Münih – Arsenal maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı İçtimai TV üzerinden takip edebilecek.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii aracılığıyla tabii Spor kanalına ulaşabilir. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi üzerinden yayına erişmek mümkün. Turkcell TV+ kullanıcıları ise tabii Spor’u 75 numaralı kanaldan izleyebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesine göz atmanız öneriliyor.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN?

İki dev takım, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Almanya’nın Münih kentinde bulunan ve Bayern Münih’in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena’da oynanacak. Dış cephesinin renk değiştirebilen yapısıyla dünyanın en tanınmış statlarından biri olan Allianz Arena, bu kez Avrupa futbolunun dev randevusuna ev sahipliği yapacak.f

ÇARŞAMBA AKŞAMI ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü futbolseverleri dolu dolu bir akşam bekliyor. Saat 19.45’te Galatasaray’ın Lille deplasmanı TRT 1’den, Como – Manchester United maçı ise tabii Spor’dan yayınlanacak. Saat 22.00’de ise Bayern Münih – Arsenal karşılaşmasının yanı sıra Aston Villa – Viking maçı da tabii Spor 3’ten futbolseverlerle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık

Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar!
Hindistan'da fil dehşeti: Bakıcısını ezdi, şehri birbirine kattı

Bir fili kızdırmamak gerektiğini gösteren anlar: Şehri birbirine kattı
Fransa’da göstericilere parfüm sıkan işletmecinin restoranı ateşe verildi!

İşler iyice çığırından çıktı! Tek bir hareket koca restoranı kül etti
Yunus Akgün, 65 saniyede Galatasaray tarihine geçti

65 saniyede Galatasaray tarihine geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ'da işletmeci, MESEM öğrencisini oto tamirhanesinde darbetti

MESEM öğrencisine tamirhanede dehşeti yaşattı
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi

300 binden fazla kişinin vizesi bir kalemde silindi
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var

Ünlü isim bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
Mert Hakan'dan bomba Kerem paylaşımı

Mert Hakan'dan bomba Kerem paylaşımı
Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Köpekler saldırmıyor diye video çekiyordu! Cevap anında geldi
Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Manifest’in menajeri hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza