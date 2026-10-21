Bayern Münih Arsenal maçı hangi kanalda, Bayern Münih vs Arsenal nereden CANLI izlenir?

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Bayern Münih – Arsenal maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Dev mücadele Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Bayern Münih – Arsenal maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı İçtimai TV üzerinden takip edebilecek.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii aracılığıyla tabii Spor kanalına ulaşabilir. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi üzerinden yayına erişmek mümkün. Turkcell TV+ kullanıcıları ise tabii Spor’u 75 numaralı kanaldan izleyebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesine göz atmanız öneriliyor.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN?

İki dev takım, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

BAYERN MÜNİH ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Almanya’nın Münih kentinde bulunan ve Bayern Münih’in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena’da oynanacak. Dış cephesinin renk değiştirebilen yapısıyla dünyanın en tanınmış statlarından biri olan Allianz Arena, bu kez Avrupa futbolunun dev randevusuna ev sahipliği yapacak.f

ÇARŞAMBA AKŞAMI ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü futbolseverleri dolu dolu bir akşam bekliyor. Saat 19.45’te Galatasaray’ın Lille deplasmanı TRT 1’den, Como – Manchester United maçı ise tabii Spor’dan yayınlanacak. Saat 22.00’de ise Bayern Münih – Arsenal karşılaşmasının yanı sıra Aston Villa – Viking maçı da tabii Spor 3’ten futbolseverlerle buluşacak.