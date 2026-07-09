Barış Yurtçu kimdir? Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu kaç yaşında, nereli?

Türk pop rock müziğinin sevilen isimlerinden Barış Yurtçu, Kolpa grubuyla yakaladığı başarıların yanı sıra sahne performansı ve özel yaşamıyla da dikkat çekiyor. Oyuncu Deniz Baysal ile evliliğiyle de sık sık gündeme gelen sanatçı hakkında "Barış Yurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Barış Yurtçu müzik kariyerine nasıl başladı ve bugüne kadar hangi projelerde yer aldı? İşte başarılı sanatçının yaşamına dair merak edilen detaylar...

BARIŞ YURTÇU KİMDİR?

Barış Yurtçu, Türk müzisyen, şarkıcı ve söz yazarıdır. Pop müzik grubu Kolpa'nın solisti olarak tanınan Yurtçu, güçlü sahne performansı ve yorumculuğuyla Türk müzik dünyasının bilinen isimleri arasında yer almaktadır.

BARIŞ YURTÇU KAÇ YAŞINDA?

Barış Yurtçu, 19 Mayıs 1983 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

BARIŞ YURTÇU NERELİ?

Barış Yurtçu, Adana doğumludur. Eğitim hayatının ardından müzik kariyerine yönelen sanatçı, uzun yıllardır İstanbul'da çalışmalarını sürdürmektedir.

BARIŞ YURTÇU'NUN KARİYERİ

Barış Yurtçu, müzik kariyerine 2005 yılında kurulan pop rock grubu Kolpa ile adım attı. Grubun solisti olarak birçok başarılı albüm ve single'a imza atan sanatçı, özellikle "Beni Aşka İnandır", "Yatağın Soğuk Tarafı", "Gurur Benim Neyime", "Hoş Geldin Ayrılığa", "Kalbim Ağlıyor" ve "Unutmadım Seni" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kolpa ile Türkiye'nin birçok şehrinde konser veren Barış Yurtçu, televizyon programları ve müzik projelerinde de yer aldı. Sahne performansı ve yorumculuğuyla dikkat çeken sanatçı, müzik kariyerini yeni projeler ve konser organizasyonlarıyla sürdürmektedir.

Barış Yurtçu, 2018 yılında oyuncu Deniz Baysal ile evlenmiştir. Çift, magazin dünyasının sevilen isimleri arasında gösterilmektedir.