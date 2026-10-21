Barış Şimşek kimdir? Anthony Taylor'ın MHK'sına giren eski FIFA hakemi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 20 Ekim 2026'daki toplantısının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) değişikliğe gitti. İstifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine kurulun başına Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor getirildi. Aynı kararla üç kişi de MHK üyesi oldu: Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek.

BARIŞ ŞİMŞEK KİMDİR?

Barış Şimşek, Süper Lig'de görev yapmış, FIFA kokartı taşımış eski bir Türk futbol hakemi. Sahadaki görevini 2019'da bıraktı ve o günden bu yana hakemliğin yönetim tarafında çalışıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK MHK'DA HANGİ GÖREVE GETİRİLDİ?

Barış Şimşek, TFF'nin 20 Ekim 2026'da duyurduğu kararla Merkez Hakem Kurulu üyesi oldu. Kurulda yeni başkan Anthony Taylor ile birlikte çalışacak.

Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hakemliği bırakan İngiliz hakem. 4 Ağustos 2026'da TFF'de Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlamış, üst lig hakemlerinin teknik gelişiminden ve performans değerlendirmesinden sorumlu tutulmuştu. Yönetim kurulu aynı toplantıda, maç öncesinde ve sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalar için disiplin talimatına özel bir ceza düzenlemesi konulacağını da açıkladı.

BARIŞ ŞİMŞEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Barış Şimşek, Şubat 2019'da Süper Lig hakemliğini bırakıp MHK'da VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. TFF'nin açıklamasına göre bu görevlere 11 Şubat 2019 Pazartesi günü başladı.

Üç yıl sonra yolu Bakü'ye düştü. Azerbaycan Futbol Federasyonu, Temmuz 2022'de Şimşek'i kendi Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına getirdi. Türkiye'deki MHK'ya şimdi üye olarak giren Şimşek, böylece daha önce başka bir ülkenin hakem kurulunu yönetmiş oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK VAR'DA NE KADAR GÖREV ALDI?

Barış Şimşek, 2018-2019 sezonunun ilk 8 haftasında VAR'da en çok görev alan hakemdi. 25 kişilik Süper Lig hakem listesinde yer alan Şimşek, o dönemde sakatlığı yüzünden sahaya çıkamıyordu. Bu sürede 12 maçta VAR hakemi olarak atandı; Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan 8'er maçla onu izledi.

Aynı sezonun ortasında, Şubat 2019'da, Şimşek düdüğü bırakıp VAR'ın koordinatörlüğüne geçti.