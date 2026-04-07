Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Nisan Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir’de sabah saatlerinde hissedilen ani sallantılar, kentte kısa süreli paniğe ve meraka yol açtı. Vatandaşlar sosyal medyada yaşadıklarını paylaşırken, “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusu bir anda en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve detaylarıyla ilgili belirsizlik sürerken, herkesin gözü resmi kurumların açıklamalarında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz ve anlık olarak takip etmeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızlıca tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen “Son Depremler” listesi hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD’ın 7 Nisan 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesini öneriyor.

7 NİSAN 2026 BALIKESİR’DE HİSSEDİLEN SARSINTI

7 Nisan sabah saatlerinde Balıkesir’in bazı ilçelerinde kısa süreli sallantılar hissedildi. Kentte tedirginliğe ve meraka yol açan bu hareketlilik, sosyal medyada geniş yankı buldu ve “Balıkesir’de deprem mi oldu?” sorusu gündeme oturdu.