Aziz Behich Türk mü, Avusturalyalı mı? Aziz Behich aslen nereli?

Futbol kariyeri boyunca hem kulüp hem de milli takım performansıyla dikkat çeken Aziz Behich, son dönemde "Aziz Behich Türk mü, Avusturalyalı mı?" ve "Aziz Behich aslen nereli?" sorularıyla gündemde yer alıyor. Avustralya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcunun kökeni, vatandaşlığı ve ailesine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Aziz Behich hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

AZİZ BEHİCH TÜRK MÜ, AVUSTURALYALI MI?

Avustralya Milli Takımı'nın deneyimli futbolcularından Aziz Behich, futbol kariyeri kadar kökeniyle de merak ediliyor. Özellikle "Aziz Behich Türk mü, Avusturalyalı mı?" ve "Aziz Behich aslen nereli?" soruları, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, tecrübeli sol bek hangi ülkenin vatandaşı ve kökeni nereden geliyor?

AZİZ BEHİCH TÜRK MÜ, AVUSTRALYALI MI?

Aziz Behich, Avustralya vatandaşıdır ve uluslararası futbol kariyerinde Avustralya Milli Takımı'nı temsil etmektedir. 16 Aralık 1990 tarihinde Avustralya'nın Melbourne kentinde dünyaya gelen deneyimli futbolcu, doğum yeri ve vatandaşlığı itibarıyla Avustralyalıdır.

Buna karşın Behich'in ailesi Türk kökenlidir. Bu nedenle hem Türkiye'de hem de Avustralya'da yakından takip edilen isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

AZİZ BEHİCH ASLEN NERELİ?

Aziz Behich'in ailesinin kökeni Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dayanmaktadır. Ailesi daha sonra Avustralya'ya göç etmiş ve Behich de Melbourne'de dünyaya gelmiştir. Bu nedenle köken olarak Türk olsa da doğup büyüdüğü ülke Avustralya'dır.

Futbolcu, kariyeri boyunca yaptığı açıklamalarda Türk kültürüyle bağlarını koruduğunu da çeşitli röportajlarında dile getirmiştir.

AZİZ BEHİCH'İN FUTBOL KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Avustralya'da başlayan Aziz Behich, daha sonra Avrupa'da da forma giydi. Özellikle Türkiye'de Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli sol bek, kariyerinde PSV Eindhoven ve Dundee United gibi kulüplerde de görev aldı.

Avustralya Milli Takımı'nın uzun yıllardır değişmez isimlerinden biri olan Behich, FIFA Dünya Kupası başta olmak üzere birçok uluslararası turnuvada ülkesini temsil etti.

AZİZ BEHİCH HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Doğum Tarihi: 16 Aralık 1990

• Doğum Yeri: Melbourne, Avustralya

• Vatandaşlığı: Avustralya

• Kökeni: Türk (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)

• Mevkisi: Sol bek

• Milli Takım: Avustralya Milli Takımı

Aziz Behich, Avustralya vatandaşı olmasına rağmen Türk kökenli bir futbolcu olarak hem Avustralya hem de Türkiye'deki futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.