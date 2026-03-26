Aysude Örnek kimdir? Fenomen Aysude Örnek kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aysude Örnek, özellikle Tiktok videolarıyla dikkat çekiyor. Aysude Örnek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayranları ve takipçileri, genç fenomenin yaşamına dair merak edilen detayları araştırıyor. Instagram ve YouTube gibi farklı platformlarda da içerik üreten Aysude’nin kariyer yolculuğu ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler haberin devamında…

AYSUDE ÖRNEK KİMDİR?

Aysude Örnek, 2002 doğumlu ve Tiktok platformu üzerinden tanınan bir sosyal medya fenomenidir. Eğlenceli ve yaratıcı içerikleriyle dikkat çeken Örnek, aynı zamanda Instagram ve YouTube gibi diğer platformlarda da aktif olarak içerik üretmeye devam etmektedir.

AYSUDE ÖRNEK KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan Aysude Örnek, 21 yaşındadır.

AYSUDE ÖRNEK NERELİ?

Aysude Örnek, Türkiye’nin başkenti Ankara’da doğmuş ve yaşamını hâlen bu şehirde sürdürmektedir.

AYSUDE ÖRNEK’İN KARİYERİ

Aysude Örnek, Tiktok’ta “aysudeornek” kullanıcı adıyla tanınmaktadır ve 3 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Instagram hesabında ise 200 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medyada popülerlik kazandıktan sonra YouTube kanalında da içerik üretmeye başlamış ve farklı platformlarda aktif kalmaya devam etmektedir. Geçmişte Yiğit Resmi ile bir ilişki yaşamış, şu anda ise başka biriyle birliktedir.