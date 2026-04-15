Ayla Kara kimdir, Kahramanmaraş saldırıda ölen kahraman öğretmen Ayla Kara kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Kahramanmaraş saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara'nın kim olduğu, nerede görev yaptığı ve özel hayatına dair detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖĞRETMEN VE 8 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı büyük bir faciaya yol açtı. Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AYLA KARA ÖĞRENCİLERİNİ KORURKEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeninin Ayla Kara olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Kara’nın, saldırı anında öğrencilerini korumak için üzerlerine siper olduğu ve bu sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bu fedakârlık, olayın ardından en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Ayla Kara 56 yaşındaydı.

FEDAKARLIĞI VE MESLEĞİNE BAĞLILIĞIYLA TANINIYORDU

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişimle bilinen Ayla Kara’nın, mesleğine olan bağlılığıyla öne çıktığı ifade edildi. Saldırı sırasında gösterdiği kahramanca davranış, hem öğrencileri hem de meslektaşları tarafından derin bir üzüntü ve saygıyla anıldı.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK YASA NEDEN OLDU

Ayla Kara’nın vefatı, eğitim camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Meslektaşları ve öğrencileri, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda onun fedakârlığını, sevgisini ve örnek kişiliğini anlatarak acılarını dile getirdi. Yaşanan bu olay, tüm ülkede derin bir yankı uyandırdı.

