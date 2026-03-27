Aygün Aydın kimdir? Hakan Sabancı ile adı anılan Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?

Magazin dünyasının gündeminden düşmeyen isimlerden Aygün Aydın, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşanan gelişmelerle yeniden merak konusu oldu. Sosyal medyada ve magazin haberlerinde sıkça adı geçen Aydın’ın hayatı, yaşı ve memleketi merak ediliyor. Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tüm detaylar haberin devamında…

HAKAN SABANCI - AYGÜN AYDIN OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakan Sabancı, alınan ifadelerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabancı, ifadesinde Aygün Aydın ile yalnızca bir kez görüştüğünü ve sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Bu açıklamaların ardından Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden sert bir yanıt vererek iddialara tepki gösterdi. İkilinin geçmişte yaşadığı inişli çıkışlı ilişki de yeniden gündeme geldi.