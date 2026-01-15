Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 15 Ocak ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
15 Ocak Perşembe günü ATV ekranları, sabahın erken saatlerinden geceye kadar uzanan zengin yayın akışıyla izleyicileri karşılıyor. Gün boyunca ekrana gelen haber, magazin, eğlence ve iddialı yapımlar; farklı ilgi alanlarına hitap eden içerikleriyle dikkat çekerken, kanal izleyicilere temposu yüksek ve kesintisiz bir yayın günü vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 15 Ocak ATV yayın akışında neler var?

15 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında tempo yükseliyor. Günün yoğun yayın akışının ardından, akşam kuşağında izleyicileri ekrana kilitleyecek yapımlar ekrana geliyor. Prime time saatlerinde hangi programların yayınlanacağı merak edilirken, ATV'nin akşam yayın akışına ilişkin tüm detaylar haberin devamında izleyicilerle buluşuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın .

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Aldatmak
  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 19.45 – Kupa Günlüğü
  • 20.30 – Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü
  • 22.50 – Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
  • 00.00 – Kuruluş Orhan (10. Bölüm)
  • 03.00 – Kardeşlerim
  • 05.30 – Aldatmak
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
500

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

