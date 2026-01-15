ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 15 Ocak ATV yayın akışında neler var?
15 Ocak Perşembe günü ATV ekranları, sabahın erken saatlerinden geceye kadar uzanan zengin yayın akışıyla izleyicileri karşılıyor. Gün boyunca ekrana gelen haber, magazin, eğlence ve iddialı yapımlar; farklı ilgi alanlarına hitap eden içerikleriyle dikkat çekerken, kanal izleyicilere temposu yüksek ve kesintisiz bir yayın günü vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 15 Ocak ATV yayın akışında neler var?
15 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında tempo yükseliyor. Günün yoğun yayın akışının ardından, akşam kuşağında izleyicileri ekrana kilitleyecek yapımlar ekrana geliyor. Prime time saatlerinde hangi programların yayınlanacağı merak edilirken, ATV'nin akşam yayın akışına ilişkin tüm detaylar haberin devamında izleyicilerle buluşuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV CANLI İZLE
ATV YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Aldatmak
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
- 13.00 – ATV Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – ATV Ana Haber
- 19.45 – Kupa Günlüğü
- 20.30 – Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü
- 22.50 – Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
- 00.00 – Kuruluş Orhan (10. Bölüm)
- 03.00 – Kardeşlerim
- 05.30 – Aldatmak