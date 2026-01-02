Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Ocak ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Ocak ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2 Ocak Cuma günü ATV ekranlarında günün ilk ışıklarından gece yarısına uzanan yoğun bir yayın temposu dikkat çekiyor. Sabah kuşağından prime time'a, eğlenceden sürükleyici yapımlara kadar uzanan program akışı, izleyicilere gün boyu ekran başında kalabilecekleri dinamik bir televizyon deneyimi vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Ocak ATV yayın akışında neler var?

2 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında tempo düşmüyor. Gün boyu süren yayın trafiğinin ardından akşam kuşağında izleyicileri ekrana kilitlemesi beklenen yapımlar dikkat çekiyor. Prime time saatlerinde hangi içeriklerin öne çıkacağı, ekran başındakilere nasıl bir akşam yaşatacağı şimdiden merak konusu olurken, yayın akışına dair ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Ocak ATV yayın akışında neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Aldatmak
  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Evde Tek Başına (Yabancı Sinema)
  • 22:20 Bay ve Bayan Smith (Yabancı Sinema)
  • 00:30 Bay ve Bayan Smith (Yabancı Sinema)
  • 02:30 Kardeşlerim
  • 05:00 Aldatmak
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Yılbaşı gecesi büyük felaket! 47 kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış

Yılbaşı gecesi onlarca kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı

2026 rekorla başladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi

Ava çıkıp o hayvanı vurdular, 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi