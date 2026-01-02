ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Ocak ATV yayın akışında neler var?
2 Ocak Cuma günü ATV ekranlarında günün ilk ışıklarından gece yarısına uzanan yoğun bir yayın temposu dikkat çekiyor. Sabah kuşağından prime time'a, eğlenceden sürükleyici yapımlara kadar uzanan program akışı, izleyicilere gün boyu ekran başında kalabilecekleri dinamik bir televizyon deneyimi vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Ocak ATV yayın akışında neler var?
2 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında tempo düşmüyor. Gün boyu süren yayın trafiğinin ardından akşam kuşağında izleyicileri ekrana kilitlemesi beklenen yapımlar dikkat çekiyor. Prime time saatlerinde hangi içeriklerin öne çıkacağı, ekran başındakilere nasıl bir akşam yaşatacağı şimdiden merak konusu olurken, yayın akışına dair ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Aldatmak
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Evde Tek Başına (Yabancı Sinema)
- 22:20 Bay ve Bayan Smith (Yabancı Sinema)
- 00:30 Bay ve Bayan Smith (Yabancı Sinema)
- 02:30 Kardeşlerim
- 05:00 Aldatmak