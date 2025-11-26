ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 26 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV, 26 Kasım yayın akışıyla izleyicilere dopdolu bir ekran deneyimi sunuyor. Sabah haberleri ve magazin programlarıyla başlayan gün, diziler, yarışmalar ve eğlenceli içeriklerle devam ediyor. Kanal, izleyicilerine gün boyunca çeşitli ve keyifli programlarla zaman geçirme fırsatı sağlıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 26 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı İzle)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Kuruluş Orhan, 5. Bölüm
- 00:20 – Gözleri Karadeniz, 13. Bölüm
- 03:00 – Kardeşlerim
- 05:30 – Aldatmak