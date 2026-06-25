Aşure Günü, İslam kültüründe hicri takvimin Muharrem ayının 10. gününe denk gelen ve tarih boyunca farklı rivayetlerle anlamlandırılan özel günlerden biridir. Bu günle ilgili halk arasında yerleşmiş bazı uygulamalar ve dualar, özellikle manevi arınma ve şifa niyetiyle gündeme gelmektedir. Peki, Aşure günü gül suyuna okunacak dua nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Detaylar...

AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA OKUNACAK DUA NEDİR?

Bu bağlamda en çok merak edilen konulardan biri de “Aşure Günü gül suyuna okunacak dua nedir?” sorusudur. Geleneksel aktarım ve bazı eserlerde yer alan rivayetlere göre, Aşure Günü gül suyu üzerine Kur’an-ı Kerim’den Fatiha Suresi’nin okunması ve bu suyun manevi bir niyetle kullanılması uygulaması dikkat çekmektedir.

Rivayet edilen uygulamaya göre; bir miktar gül suyu alınır, her bir Fatiha Suresi’nin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak toplam yedi defa Fatiha Suresi okunur. Ardından bu gül suyunun başa ve yüze sürülmesi tavsiye edilen bir uygulama olarak aktarılmaktadır. Bu uygulamanın özellikle manevi korunma ve huzur niyetiyle yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu konuya dair aktarımlar, özellikle bazı eserlerde yer alan geleneksel rivayetlere dayanmaktadır.

AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Aşure Günü ile ilişkilendirilen en yaygın manevi uygulamalardan biri de “Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti nedir?” sorusu etrafında şekillenmektedir. Bu uygulama, özellikle halk arasında şifa, korunma ve bereket niyetiyle yapılan bir geleneksel ritüel olarak aktarılmaktadır.

İslam inancına göre Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en faziletli surelerinden biri kabul edilir ve birçok farklı durumda dua niyetiyle okunur. Aşure Günü ile ilgili aktarılan bazı rivayetlerde ise bu surenin gül suyu üzerine okunmasının özel bir manevi anlam taşıdığı ifade edilmektedir.

Aktarılan bilgilere göre, Aşure Günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 Fatiha okunması halinde, bu gül suyunun kişinin başına ve yüzüne sürülmesiyle bir yıl boyunca hastalık, dert ve çeşitli sıkıntılardan korunacağına inanılmaktadır. Bu inanış, özellikle halk arasında tecrübe edilmiş bir uygulama olarak aktarılmıştır.

Bu konuda yer alan en önemli kaynaklardan biri olarak Muhammed Ebul-Yüsr Abidin’in el-Evradüd-Daime adlı eserinde (s.93) bu uygulamaya dair rivayet niteliğinde bilgiler yer almaktadır. Ancak bu tür uygulamaların dinî hüküm ve bağlayıcılık açısından farklı değerlendirmelere konu olabildiği de unutulmamalıdır.