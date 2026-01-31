ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Ocak-1 Şubat Ankara'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

SİNCAN

Sincan ilçesinde arıza kaynaklı plansız bir su kesintisi yaşanmaktadır. Ahi Evran Mahallesi O.S.B. Sanayi Bölgesinde meydana gelen 600'lük vana arızası nedeniyle 31.01.2026 tarihinde saat 10.35'te kesinti başlamış olup, tamirin aynı gün saat 23.55'te tamamlanması planlanmaktadır. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Ahi Evran O.S.B. Bölgesi, Törekent Mahallesi ve Gökçek Mahallesi kesintiden etkilenmektedir.

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesinde Yunus Emre Mahallesi Yıldız Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle 31.01.2026 tarihinde saat 16.45'te su kesintisi yapılmıştır. Arızanın saat 18.30'da giderilmesi öngörülmektedir. Kesintiden Merkez Mahallesinin bir kısmı ile Yunus Emre Mahallesinin bir kısmı etkilenmektedir.

POLATLI

Polatlı ilçesinde Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 31.01.2026 tarihinde saat 10.00 ile 20.00 arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kesintiden Şehitlik Mahallesinin bir bölümü etkilenmektedir.