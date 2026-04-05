Haberler

Asensio sakatlandı mı? Asensio neden oyundan çıktı, Fenerbahçe Beşiktaş maçında Asensio neden yok? Asensio kaç maç yok, ne zaman döner?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaşana mücadele sonrası Asensio yerde kaldı. Sporseverler Asensio sağlık durumunu merak ederken Asensio sakatlandı mı? Asensio neden oyundan çıktı, gibi soruların yanıtını araştırdı.

ASENSİO SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe Beşiktaş maçında Asensio sakatlandı ve oyundan çıktı.

ASENSİO KİMDİR?

Marco Asensio, İspanyol profesyonel futbolcudur. Genellikle kanat (sağ/sol açık) veya ofansif orta saha pozisyonlarında oynar.

Doğum : 21 Ocak 1996

Ülke : İspanya

Boy : 1.82 m

Pozisyon : Sağ kanat / 10 numara

Ayak : Sol

 Kulüp kariyeri

Futbola RCD Mallorca altyapısında başladı.

2014’te Real Madrid tarafından transfer edildi.

Real Madrid’de:

Şampiyonlar Ligi kupaları kazandı

Özellikle uzaktan attığı gollerle tanındı

2023’te Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer oldu. 

Milli takım

İspanya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biridir.

Genç yaş kategorilerinde de büyük başarılar elde etti.

Oyun tarzı

Çok güçlü bir şut tekniği vardır (uzaktan gollerle ünlü)

Hızlı, teknik ve yaratıcıdır

Sol ayağını çok etkili kullanır

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

