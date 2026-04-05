Asensio sakatlandı mı? Asensio neden oyundan çıktı, Fenerbahçe Beşiktaş maçında Asensio neden yok? Asensio kaç maç yok, ne zaman döner?

Asensio sakatlık yaşayıp yaşamadığı Fenerbahçe Beşiktaş maçının en çok konuşulan konuları arasında er alıyor. Peki, Asensio sakatlandı mı? Asensio neden oyundan çıktı? İşte Asensio hakkında merak edilen soruların yanıtları...

ASENSİO SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe Beşiktaş maçında Asensio sakatlandı ve oyundan çıktı.

ASENSİO KİMDİR?

Marco Asensio, İspanyol profesyonel futbolcudur. Genellikle kanat (sağ/sol açık) veya ofansif orta saha pozisyonlarında oynar.

Doğum : 21 Ocak 1996

Ülke : İspanya

Boy : 1.82 m

Pozisyon : Sağ kanat / 10 numara

Ayak : Sol

Kulüp kariyeri

Futbola RCD Mallorca altyapısında başladı.

2014’te Real Madrid tarafından transfer edildi.

Real Madrid’de:

Şampiyonlar Ligi kupaları kazandı

Özellikle uzaktan attığı gollerle tanındı

2023’te Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer oldu.

Milli takım

İspanya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biridir.

Genç yaş kategorilerinde de büyük başarılar elde etti.

Oyun tarzı

Çok güçlü bir şut tekniği vardır (uzaktan gollerle ünlü)

Hızlı, teknik ve yaratıcıdır

Sol ayağını çok etkili kullanır