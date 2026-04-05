Asensio sakatlandı mı? Asensio neden oyundan çıktı, Fenerbahçe Beşiktaş maçında Asensio neden yok? Asensio kaç maç yok, ne zaman döner?
Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaşana mücadele sonrası Asensio yerde kaldı. Sporseverler Asensio sağlık durumunu merak ederken Asensio sakatlandı mı? Asensio neden oyundan çıktı, gibi soruların yanıtını araştırdı.
ASENSİO SAKATLANDI MI?
Fenerbahçe Beşiktaş maçında Asensio sakatlandı ve oyundan çıktı.
ASENSİO KİMDİR?
Marco Asensio, İspanyol profesyonel futbolcudur. Genellikle kanat (sağ/sol açık) veya ofansif orta saha pozisyonlarında oynar.
Doğum : 21 Ocak 1996
Ülke : İspanya
Boy : 1.82 m
Pozisyon : Sağ kanat / 10 numara
Ayak : Sol
Kulüp kariyeri
Futbola RCD Mallorca altyapısında başladı.
2014’te Real Madrid tarafından transfer edildi.
Real Madrid’de:
Şampiyonlar Ligi kupaları kazandı
Özellikle uzaktan attığı gollerle tanındı
2023’te Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer oldu.
Milli takım
İspanya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biridir.
Genç yaş kategorilerinde de büyük başarılar elde etti.
Oyun tarzı
Çok güçlü bir şut tekniği vardır (uzaktan gollerle ünlü)
Hızlı, teknik ve yaratıcıdır
Sol ayağını çok etkili kullanır