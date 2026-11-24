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Asena öldü mü sorusunun yanıtı ne yazık ki evet. Asena Özçetin neden öldü sorusunun yanıtı ise trafik kazası. Rock ve metal müzik sahnesinde 30 yılı aşkın süredir yer alan 53 yaşındaki sanatçı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Karakedi, Cats ve Dragonborn gruplarında solistlik yapan Özçetin'in ani vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

ASENA ÖZÇETİN ÖLDÜ MÜ?

Evet, Asena Özçetin hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini, uzun yıllardır solistliğini yaptığı Karakedi grubu duyurdu. Acı haberin ardından müzisyen dostları ve sevenleri, Özçetin için taziye mesajları paylaştı.

ASENA ÖZÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Asena Özçetin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazanın yeri, saati ve nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?

Asena Özçetin, 14 Mayıs 1973'te İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, rock ve metal müzik alanında kendine özgü vokal tarzıyla tanındı. 30 yılı aşkın müzik kariyeri boyunca farklı gruplarda sahne alan Özçetin, Türkiye'de rock ve metal dinleyicilerinin yakından tanıdığı kadın vokalistler arasında yer aldı.

ASENA ÖZÇETİN HANGİ GRUPLARDA SOLİSTLİK YAPTI?

Asena Özçetin, kariyeri boyunca Karakedi, Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn gibi topluluklarda solist olarak yer aldı. Sanatçı, grup çalışmalarının yanı sıra solo projelerini de sürdürdü.

ASENA ÖZÇETİN'İN ŞARKILARI NELER?

Asena Özçetin, "Uçurumlar Arasında" albümünün yanı sıra şu şarkılarla da müzikseverlerin karşısına çıktı:

Yeter Ki Susma

Bana Kalan

Kadınlar Bayramı

Kanatlar

Kimse Bilmez

Yoktur Eşin

Son Sözüm

ASENA ÖZÇETİN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Asena Özçetin'in cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı. Cenaze töreninin yeri ve saatinin ailesi ve grup arkadaşları tarafından duyurulması bekleniyor.