Arnavutluk San Marino maçı hangi kanalda, Arnavutluk San Marino nereden CANLI izlenir?

UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk ile San Marino arasındaki mücadele, akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. Ev sahibi Arnavutluk'un galibiyet hedeflediği maç öncesinde "Arnavutluk-San Marino maçı Türkiye'de yayınlanacak mı, maç şifresiz mi, canlı izleme seçeneği var mı?" soruları öne çıktı. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saatine dair

ARNAVUTLUK-SAN MARİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Arnavutluk ile San Marino karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın durumu da belli oldu. Arnavutluk-San Marino mücadelesi, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform tarafından yayınlanmayacak. Bu nedenle maç, Türkiye'deki futbolseverler için canlı yayın seçeneği olmadan oynanacak.

ARNAVUTLUK-SAN MARİNO MAÇI NEREDEN CANLI TAKİP EDİLİR?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları herhangi bir kuruluş tarafından alınmadığı için maçı yerli kanallardan izlemek mümkün olmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını canlı skor siteleri ile UEFA'nın resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Yayın programında son dakika değişikliği olabileceği ihtimaline karşı maç saatine yakın dönemde güncel yayın listelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ARNAVUTLUK-SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Arnavutluk-San Marino karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te, Arnavutluk yerel saatiyle ise 20.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

ARNAVUTLUK-SAN MARİNO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Air Albania Stadyumu'nda oynanacak. Arnavutluk milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern stadyumda ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet hedefliyor. San Marino ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak.

ULUSLAR LİGİ'NDE ÖNEMLİ RANDEVU

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam önemli bir sınava çıkacak. Arnavutluk iç saha avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlarken, San Marino ise Tiran'dan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Arnavutluk - San Marino

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Stadyum: Air Albania Stadyumu, Tiran

Yayın: Türkiye'de yayın yok

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