Arda Güler sakatlandı mı, sezonu kapattı mı, Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayamayacak mı?

Öte yandan Arda Güler’in Dünya Kupası sürecinde forma giyip giyemeyeceği sorusu da futbolseverlerin gündemini meşgul ediyor. Sakatlığın ciddiyetine dair farklı iddialar ortaya atılırken, milli takım teknik ekibinin de oyuncunun son durumunu yakından izlediği belirtiliyor. Gözler şimdi resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI?

Arda Güler’in sağlık durumuna ilişkin Real Madrid cephesinden resmi açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede genç futbolcunun sağ arka adalesinde zedelenme tespit edildiği, detaylı kontroller sonucunda ise biseps femoris kasında kas yaralanması yaşadığı belirtildi. Bu gelişme, oyuncunun son dönemdeki form grafiğini yakından takip eden futbolseverlerde endişe yarattı.

ARDA GÜLER KAÇ MAÇ KAÇIRACAK?

LaLiga’da sezonun kritik bölümüne girilirken gelen sakatlık haberi, Arda Güler’in kalan karşılaşmalarda forma giymesini zorlaştırdı. Bitime kısa bir süre kala yaşanan bu kas yaralanması nedeniyle genç yıldızın sezonun geri kalanında sahaya çıkmasının düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor. Teknik ekibin, oyuncunun sağlığını riske atmamak adına temkinli bir yaklaşım benimsediği konuşuluyor.

ARDA GÜLER DÜNYA KUPASINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler’in Dünya Kupası sürecine yetişip yetişemeyeceği konusunda ise henüz net bir açıklama bulunmuyor. Sezonu kapattığı yönündeki iddialar güçlenirken, milli oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtiliyor. Tüm gözler şimdi iyileşme sürecine ve yapılacak resmi güncellemelere çevrilmiş durumda.