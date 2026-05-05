Araç sicil ve tescil bilgilerini sorgulamak ücretli mi olacak, ne açıklama yapıldı? Araç sicil ve tescil bilgileri nereden sorgulanır ücreti ne kadar?

Araç sicil ve tescil bilgilerine ilişkin yapılacak sorgulamalarla ilgili yeni düzenleme iddiaları gündeme gelirken, “Bu işlemler ücretli mi olacak, nasıl yapılacak ve hangi platformlardan erişilecek?” soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren konuya dair detaylar merak edilirken, olası ücretlendirme ve sorgulama yöntemleri de dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARAÇ SİCİL VE TESCİL BİLGİLERİNİ SORGULAMAK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Araç sicil ve tescil bilgilerinin paylaşımı noterler tarafından ücretli hale getirildi. Yıl içindeki ilk sorgulama ücretsiz olacak, sonrakiler içinse 2 TL alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararları ilan edildi. Dün akşamki Resmi Gazete'de de 'Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yer aldı.

İŞLEM BAŞINA 2 TL ALINACAK

Buna göre araç sicil ve tescil sistemi veri tabanındaki bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak.

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu miktar her yıl, ilan edilen yeniden değerleme oranına göre artacak.

İLK SORGULAMA ÜCRETSİZ OLACAK

Ancak gerçek ve tüzel kişiler için; sene içinde her araç için yapılacak ilk sorgudan ücret alınmayacak. Kamu kurumları, kamu idareleri ve belediyeler ise bu katılım payından muaf tutulacak.

Öte yandan araç bilgilerine erişim de sınırlandırıldı. Artık araç sicil ve tescil bilgilerinin paylaşılabilmesi için talepte bulunan kişi ya da kurumun hukuki bir gerekçeye sahip olması istenecek. Ve bu verinin, bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için gerekli olması şartı talep edilecek.