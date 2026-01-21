Haberler

Alvarez, Davinson Sanchez'e ne dedi, Julian Alvarez Davinson Sanchez olayı nedir (Galatasaray Atletico Madrid)?
Julian Alvarez Davinson Sanchez olayı nedir? Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Galatasaray - Atletico Madrid maçı öncesinde, Arjantinli yıldız Alvarez ile Kolombiyalı stoper Sanchez arasındaki eski defterler yeniden açıldı. Geçtiğimiz dönemde milli maçta karşı karşıya gelen ikili arasında yaşanan sert tartışma ve Alvarez'in Davinson Sanchez'e söylediği sözler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Peki, Alvarez, Davinson Sanchez'e ne dedi, Julian Alvarez Davinson Sanchez olayı nedir?

Alvarez, Davinson Sanchez'e ne dedi? Galatasaray taraftarı, Atletico Madrid maçı öncesinde başarılı savunmacı Davinson Sanchez ile rakip forvet Julian Alvarez arasındaki gerilimi mercek altına aldı. Daha önce Arjantin ve Kolombiya milli takımları arasındaki mücadelede karşı karşıya gelen ikiliden Alvarez'in, Sanchez'in kariyerine yönelik sarf ettiği sözler sarı-kırmızılı camiada infial yaratmıştı. Bugün oynanacak dev maçta gözler bir kez daha bu iki ismin üzerinde olacak. İşte Julian Alvarez - Davinson Sanchez olayının tüm ayrıntıları...

SAHA İÇİNDE TANSİYON YÜKSELDİ: ALVAREZ'DEN ŞAŞIRTAN İFADELER

2025 yaz aylarında Arjantin ile Kolombiya'nın kozlarını paylaştığı mücadelede, futbol sahalarında ender görülen bir "kariyer tartışması" yaşandı. Maçın başından itibaren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'in sıkı markajı altında kalan ve istediği boşlukları bulmakta zorlanan Atletico Madridli forvet Julian Alvarez, sinirlerine hakim olamadı. Arjantinli oyuncunun, ikili mücadele sonrası Sanchez'e dönerek "Hiçbir büyük takımda oynayamadın" şeklinde küçümseyici bir ifade kullandı. Sanchez ise bu kışkırtmaya karşılık vermek yerine soğukkanlılığını koruyarak oyununa devam etti.

Alvarez ve Sanchez arasındaki gerilimin damga vurduğu karşılaşma, karşılıklı gollerin ardından 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla her iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, maç sonu gündem futbolun ötesine geçti.

GALATASARAY CAMİASI VE TARAFTARINDAN BÜYÜK AMBARGO

Olayın sosyal medyaya yansımasıyla birlikte, Davinson Sanchez'in formasını giydiği Galatasaray'ın taraftarları adeta ayağa kalktı. Sanchez'e yönelik sarf edilen sözleri saygısızlık olarak nitelendiren sarı-kırmızılı futbolseverler, Julian Alvarez'in sosyal medya hesaplarını tepki yağmuruna tuttu. Gelen binlerce eleştiri ve yoğun baskı üzerine daha fazla direnemeyen Arjantinli golcü, çareyi Instagram hesabındaki yorum bölümünü tamamen kapatmakta buldu.

