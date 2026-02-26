Haberler

Alperen Duymaz evli mi, çocuğu var mı? Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alperen Duymaz evli mi, çocuğu var mı? Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyonlarının ve sinemasının tanınan yüzlerinden Alperen Duymaz, hem ekran performansları hem de özel yaşamıyla gündemdeki yerini koruyor. Oyunculuğu ve mankenliğiyle dikkat çeken Duymaz hakkında izleyiciler pek çok soruyu merak ediyor. Peki, Alperen Duymaz evli mi, çocuğu var mı? Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemin popüler oyuncularından Alperen Duymaz, hem televizyon dizilerindeki rolleri hem de özel yaşamıyla gündemden düşmüyor. İzleyiciler ve takipçileri, Duymaz'ın evli olup olmadığını, çocuğu olup olmadığını, kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. Lise yıllarında müzik ve modellik ile ilgilenmiş, ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adım atmış, Acı Aşk ve Bodrum Masalı gibi projelerle kariyerini ilerletmiştir. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

ALPEREN DUYMAZ'IN EŞİ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 2020 yılında öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile evlenmiştir.

ALPEREN DUYMAZ KAÇ YAŞINDA?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 doğumlu olduğu için 33 yaşındadır (2026 itibarıyla).

Alperen Duymaz evli mi, çocuğu var mı? Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALPEREN DUYMAZ NERELİ?

Alperen Duymaz, Ankara Mamak, Türkiye doğumludur.

ALPEREN DUYMAZ'IN KARİYERİ

  • Tatlı Küçük Yalancılar – oyunculuk kariyerine başlangıç
  • Acı Aşk ve Bodrum Masalı – televizyon projeleri
  • Direniş Karatay (2018) – "Kutay"
  • Çukur (2018) – "Emrah Amir"
  • Çarpışma (2018-2019) – "Kerem Korkmaz"
  • Zemheri (2020) – "Ayaz"
  • Son Yaz (2021) – "Akgün Gökalp Taşkın"
  • EGO (2023) – "Erhan Yıldırım"
  • Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (2024-2025) – "Civan"
Sahra Arslan
Haberler.com
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Bakan canlı yayında söyledi: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var