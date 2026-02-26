Alperen Duymaz evli mi, çocuğu var mı? Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dönemin popüler oyuncularından Alperen Duymaz, hem televizyon dizilerindeki rolleri hem de özel yaşamıyla gündemden düşmüyor. İzleyiciler ve takipçileri, Duymaz'ın evli olup olmadığını, çocuğu olup olmadığını, kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 doğumlu Türk oyuncu ve mankendir. Lise yıllarında müzik ve modellik ile ilgilenmiş, ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adım atmış, Acı Aşk ve Bodrum Masalı gibi projelerle kariyerini ilerletmiştir. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

ALPEREN DUYMAZ'IN EŞİ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 2020 yılında öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile evlenmiştir.

ALPEREN DUYMAZ KAÇ YAŞINDA?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 doğumlu olduğu için 33 yaşındadır (2026 itibarıyla).

ALPEREN DUYMAZ NERELİ?

Alperen Duymaz, Ankara Mamak, Türkiye doğumludur.

ALPEREN DUYMAZ'IN KARİYERİ