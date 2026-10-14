Alpay öldü mü, Alpay neden öldü, Şarkıcı Alpay ölüm sebebi ne?

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Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Alpay'ın ölüm sebebi merak ediliyor. Bir süredir Antalya'da hastanede tedavi gören sanatçı, 14 Ekim 2026'da 91 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi sosyal medya üzerinden duyurulurken, ölüm nedeni ve cenaze programıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şarkıcı Alpay neden öldü, hastalığı neydi? Detaylar haberimizde…

ALPAY NEDEN ÖLDÜ?

Usta sanatçının ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesinden ya da sağlık kuruluşundan konuya dair bir bilgilendirme paylaşılmazken, Alpay'ın bir süredir Antalya'daki bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçının hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

ALPAY'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Alpay'ın son dönemde sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Sanatçının 2026 yılının nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı jübile konserinin, sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği aktarılmıştı. Ancak bu gelişme, ölüm nedenine dair kesin bir bilgi sunmuyor. Sanatçıyı yaşamdan koparan hastalığın ne olduğu, yetkililerden ya da ailesinden gelecek açıklamayla netlik kazanacak.

ALPAY'IN ÖLÜM HABERİNİ KİM DUYURDU?

Usta sanatçının vefatı, gazeteci Nasuh Bektaş'ın sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu. Ardından müzisyen Bora Gencer de taziye mesajı yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Alpay için bir başsağlığı mesajı paylaşarak, sanatçının unutulmaz eserleriyle hafızalarda yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

ALPAY'IN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLECEK?

Cenaze töreninin saatine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi. Son yıllarını Bodrum'da geçiren sanatçının, yaşadığı Gündoğan Mahallesi'nde toprağa verilmesi planlanıyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de Alpay'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek sevenlerine başsağlığı diledi.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?

Asıl adı Ahmet Alpay Nazikioğlu olan sanatçı, 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayan Alpay, gençlik yıllarında futbola ilgi duydu; Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi, genç milli takıma da seçildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Alpay, 1960'lı yıllarda müziğe adım attı ve 1964'te ilk 45'liği "Norma Mia"yı yayımladı.

TÜRK POP MÜZİĞİNİN ÖNCÜ İSİMLERİNDENDİ

Kariyerine yabancı şarkılarla başlayan Alpay, Fransız ve İtalyan eserlerini Türkçe yorumlarıyla geniş kitlelere ulaştırdı. "7 Dilde Alpay" albümüyle farklı dillerdeki yorumculuğunu ortaya koyan sanatçı, Attilâ İlhan'ın şiirlerini de seslendirdi. 2022 yılında 55. sanat yılı, adına hazırlanan bir saygı albümüyle kutlandı. Dört kez evlenen Alpay'ın üç kızı bulunuyor.

ALPAY'IN EN SEVİLEN ŞARKILARI

Usta sanatçının hafızalara kazınan eserleri arasında " Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Kara Tren", "Bekle Aynı İskelede", "Boş Kadeh" ve "Bekledim Yine" yer alıyor. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Türk pop müziğinin temellerini atan isimlerden biri olan Alpay, geride bıraktığı eserlerle sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam edecek.