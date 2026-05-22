Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık yarışı sürerken, iş dünyasından önemli isimlerin yer aldığı yönetim kurulu listeleri kamuoyunun odağına yerleşmiştir. Bu süreçte adı öne çıkan Ali Aytemiz, sanayi ve enerji teknolojileri alanındaki uzun kariyerinin yanı sıra, Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı Hakan Safi tarafından açıklanan yönetim kurulu listesinde yer almasıyla dikkat çekmiştir. Peki, Ali Aytemiz kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Ali Aytemiz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ALİ AYTEMİZ KİMDİR?

Ali Aytemiz, Türkiye’de enerji teknolojileri ve sanayi üretimi alanında faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerinden biridir. 1943 yılında Kars’ta doğduğu bilinen Aytemiz, genç yaşlarda ticaret hayatına atılarak iş dünyasında uzun soluklu bir kariyer inşa etmiştir. İstanbul’a taşınmasının ardından özellikle üretim ve sanayi odaklı yatırımlara yönelmiş, zaman içinde enerji ve güç elektroniği sektöründe faaliyet gösteren şirket yapılarında etkin roller üstlenmiştir.

İş hayatındaki en bilinen kurumsal bağlantısı, kesintisiz güç kaynakları ve enerji çözümleri alanında faaliyet gösteren Makelsan ile ilişkilendirilmektedir. Bu yapı içerisinde yönetim kurulu düzeyinde görev aldığı ve şirketin büyüme sürecinde stratejik katkılar sunduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca 1981 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olduğu bilgisi kamuya yansıyan biyografik detaylar arasında yer almaktadır.

ALİ AYTEMİZ NE İŞ YAPIYOR?

Ali Aytemiz, enerji altyapı sistemleri ve güç elektroniği üretimi alanında faaliyet gösteren Makelsan bünyesinde yönetim kurulu düzeyinde görev alan bir iş insanıdır. Şirket, kesintisiz güç kaynakları, voltaj regülatörleri ve endüstriyel enerji koruma sistemleri gibi kritik teknolojik ürünlerin üretimi ve ihracatı ile faaliyet göstermektedir.

Makelsan’ın üretim modeli, Türkiye’de geliştirilen mühendislik çözümlerinin farklı ülkelere ihraç edilmesi üzerine kuruludur ve bu yapı içerisinde Ali Aytemiz’in iş geliştirme ve kurumsal yönetim süreçlerinde rol aldığı bilinmektedir. Son dönemde adı, Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı Hakan Safi tarafından açıklanan yönetim listeleri ile birlikte kamuoyunda daha geniş şekilde gündeme gelmiştir.

ALİ AYTEMİZ SERVETİ NE KADAR?

Ali Aytemiz’nin servetine ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir rakam bulunmamaktadır.

ALİ AYTEMİZ KAÇ YAŞINDA?

Ali Aytemiz, 1943 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 83 yaşındadır.

ALİ AYTEMİZ NERELİ?

Ali Aytemiz, Kars doğumludur.