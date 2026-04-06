Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 6 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

6 Nisan itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, sürücüler ve araç sahiplerinin gündeminde. Benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarının ülke genelinde, özellikle büyük şehirlerde nasıl seyredeceği merak edilirken; döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel petrol fiyatları ve olası düzenlemeler fiyatların yönünü belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar ve piyasa analizleri tüm detaylarıyla haberimizde…

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 NİSAN 2026)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Kurşunsuz Benzin (95): 62,50 TL/LT

Motorin: 74,87 TL/LT

LPG (Otogaz): 30,49 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

Kurşunsuz Benzin (95): 62,38 TL/LT

Motorin: 74,73 TL/LT

LPG (Otogaz): 29,89 TL/LT

Ankara

Benzin: 63,49 TL/LT

Motorin: 76,00 TL/LT

LPG: 30,37 TL/LT

İzmir

Benzin: 63,76 TL/LT

Motorin: 76,27 TL/LT

LPG: 30,29 TL/LT

Not: Bu fiyatlar pompa satış fiyatı olup istasyondan istasyona küçük farklılıklar gösterebilir. Akaryakıt fiyatları döviz kurları, küresel petrol piyasası ve vergiler gibi faktörlere bağlı olarak günlük değişim gösterebilir.