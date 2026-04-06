Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 6 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

6 Nisan itibarıyla akaryakıt piyasasında hareketlilik devam ediyor ve sürücülerin dikkatini çekiyor. Benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarındaki değişimler, özellikle büyükşehirlerde araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, güncel fiyatların yanı sıra olası değişimlerin de yakından takip edilmesine yol açıyor. Peki, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 6 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 NİSAN 2026)

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Kurşunsuz Benzin (95): 62,50 TL/LT
  • Motorin: 74,87 TL/LT
  • LPG (Otogaz): 30,49 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Kurşunsuz Benzin (95): 62,38 TL/LT
  • Motorin: 74,73 TL/LT
  • LPG (Otogaz): 29,89 TL/LT

Ankara

  • Benzin: 63,49 TL/LT
  • Motorin: 76,00 TL/LT
  • LPG: 30,37 TL/LT

İzmir

  • Benzin: 63,76 TL/LT
  • Motorin: 76,27 TL/LT
  • LPG: 30,29 TL/LT

Not: Bu fiyatlar pompa satış fiyatı olup istasyondan istasyona küçük farklılıklar gösterebilir. Akaryakıt fiyatları döviz kurları, küresel petrol piyasası ve vergiler gibi faktörlere bağlı olarak günlük değişim gösterebilir.

Sahra Arslan
Haberler.com
