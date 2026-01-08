Haberler

Ağrı okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ağrı okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Ağrı'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Ağrı okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ağrı'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ağrı Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

9 Ocak Cuma günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU
Ağrı'da Yoğun Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuk Etkili Olacak

Ağrı'da Perşembe günü çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre gece saatleriyle birlikte hava sıcaklıkları hızla düşecek, Cuma günü ise kent genelinde yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

Perşembe günü 12.00–18.00 saatleri arasında çok bulutlu hava hâkim olurken sıcaklık -3 dereceden -5 dereceye kadar gerileyecek. Saat 18.00 itibarıyla kar yağışı başlayacak ve gece boyunca aralıklarla devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklığın -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Ağrı'da kar yağışı etkisini sürdürecek. 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklığın -12 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken, gün içinde sıcaklık 1 dereceye kadar yükselecek. Yüksek nem oranı ve eksi dereceler nedeniyle buzlanma ve don riskine dikkat çekiliyor.

Ağrı okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Tahmin: Kar ve Sert Kış Şartları Devam Edecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Ağrı'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı aralıklarla devam edecek. Cuma günü yoğun kar yağışı beklenirken, Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların -14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Pazartesi ve Salı günleri de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürecek.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarırken; sürücülerin zincir, kış lastiği ve çekme halatı bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini vurguluyor.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

