Ağrı okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU

Ağrı'da Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Kapıda

Ağrı genelinde kış şartları sertliğini artırıyor. Özellikle gece saatlerinde termometrelerin ciddi oranda düşeceği bölgede, vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması öneriliyor.

26 Şubat Perşembe: Parçalı Bulutlu ve Soğuk

Perşembe günü Ağrı'da gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Güneşin aralıklarla görülmesine rağmen dondurucu soğuklar etkisini kaybetmiyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -10°C

• Detay: Rüzgarın güneybatı yönünden saatte ortalama 13 km hızla esmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gece saatlerinde -15°C'ye kadar düşebilir.

27 Şubat Cuma: Kar Yağışı Etkili Olacak

Haftanın son iş gününde Ağrı, kar yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -9°C

• Detay: Gün içerisinde kar yağışı ihtimali %50 civarında seyredecek. Yüksek nem oranı (%86-93) nedeniyle soğuk hava daha keskin hissedilecek.

Sürücülere Uyarı: Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle özellikle ana arterlerde ve köy yollarında oluşabilecek buzlanmaya karşı zincirsiz yola çıkılmaması tavsiye edilmektedir.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.