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Adnan İzmir kimdir? Adnan İzmir neden öldü?

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Adnan İzmir kimdir? Adnan İzmir neden öldü?
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir’in yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Adnan İzmir kimdir? Adnan İzmir neden öldü? Detaylar haberimizde.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kişilerden birinin AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi Adnan İzmir olduğu belirlendi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Peki, Adnan İzmir kimdir? Adnan İzmir neden öldü? Detaylar...

ADNAN İZMİR KİMDİR?

Adnan İzmir, AK Parti Geyve ilçe yönetim kurulu üyesi ve eski meclis üyesi olarak görev yaptı. Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşayan İzmir, meyve yüklü römork taşıyan traktörün sürücüsüydü.

Adnan İzmir, Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İzmir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ADNAN İZMİR NEDEN ÖLDÜ?

Adnan İzmir, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Geyve ilçesinin Yöresel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir’in kullandığı meyve yüklü römork taşıyan traktör ile bir hafif ticari araç ve tırın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Adnan İzmir ile traktörde bulunan Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan diğer Suriye uyruklu kişi ise yaralandı.

Zincirleme kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsünün ise sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Adnan İzmir ile kazada hayatını kaybeden diğer kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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