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Abdülkerim neden yok, Abdülkerim neden oynamıyor, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Amedspor maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Abdülkerim neden yok, Abdülkerim neden oynamıyor, Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Amedspor maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların savunmasında önemli bir eksik bulunuyor. Takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı'nın Amedspor karşısında forma giyemeyecek olması, taraftarlar arasında merak konusu oldu. Futbolseverler, Abdülkerim'in neden oynamadığını araştırıyor.

Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Amedspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören deneyimli stoper, iki maçlık men cezası aldı. İşte Abdülkerim Bardakcı'nın Amedspor maçında neden yer almadığına dair bilinenler ve karşılaşmanın yayın bilgileri.

ABDÜLKERİM NEDEN YOK?

Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle Galatasaray'ın Amedspor maçında yer almıyor. Galatasaray'ın kaptanı, Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gördü. Deneyimli savunma oyuncusu, bu kırmızı kart nedeniyle iki maçlık men cezası aldı.

ABDÜLKERİM NEDEN OYNAMIYOR?

Abdülkerim Bardakcı, iki maçlık cezası nedeniyle Amedspor maçında oynamıyor. Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören kaptan, cezası sona erene kadar forma giyemeyecek.

ABDÜLKERİM SAKAT MI?

Hayır, Abdülkerim Bardakcı'nın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Deneyimli stoperin Amedspor maçında forma giyememesinin nedeni cezası.

ABDÜLKERİM CEZALI MI?

Evet, Abdülkerim Bardakcı cezalı. Galatasaray'ın kaptanı, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maçlık men cezası aldı ve bu nedenle Amedspor maçında forma giyemeyecek.

ABDÜLKERİM YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Abdülkerim Bardakcı, Amedspor maçında yedek kulübesinde de yer almayacak. Cezalı olduğu için maç kadrosuna dahil edilmeyecek.

ABDÜLKERİM MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet. Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik kadroda yer aldı. Ligdeki cezası, milli takım maçlarını etkilemiyor.

GALATASARAY'DA DİĞER EKSİKLER

Galatasaray'da Abdülkerim'in yanı sıra yıldız golcü Victor Osimhen de Amedspor maçında forma giyemeyecek. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcu artroskopik diz ameliyatı olacak. Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao ise üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki RAMS Park'ta başlayacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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