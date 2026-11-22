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5 Temmuz 2024'te dünyanın en erken doğan bebeği olarak dünyaya gelen Nash Keen doğduğunda kaç haftalıktı, Nash Keen kimdir, kaç gram doğdu ve Kim Milyoner Olmak İster sorusunun doğru cevabı ne soruları, yarışmayı izleyenlerin internette en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Sorunun doğru cevabı "D: 21" şıkkı. ABD'nin Iowa eyaletinde dünyaya gelen Nash Keen, anne karnında yalnızca 21 hafta kalarak doğdu. Normal bir gebeliğin yaklaşık 40 hafta sürdüğü düşünüldüğünde Nash, beklenen doğum tarihinden 133 gün önce dünyaya geldi. Doğduğunda yalnızca 285 gram ağırlığında ve 24 santimetre boyunda olan Nash Keen, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en erken doğan bebeği" olarak tescillendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun doğru cevabı ve Nash Keen'in mucize hikâyesi.

NASH KEEN DOĞDUĞUNDA KAÇ HAFTALIKTI?

Nash Keen, doğduğunda 21 haftalıktı. Anne karnında 21 hafta, yani 147 gün kalan Nash, beklenen doğum tarihinden 133 gün önce dünyaya geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 200 bin TL değerindeki "5 Temmuz 2024'te dünyanın en erken doğan bebeği olarak dünyaya gelen Nash Keen, doğduğunda kaç haftalıktı?" sorusunun doğru cevabı "D: 21" şıkkı.

SORUNUN ŞIKLARI NELERDİ?

Yarışmada soru için şu şıklar sunuldu:

A: 11

B: 14

C: 18

D: 21

Doğru cevap: D: 21

NASH KEEN KİMDİR?

Nash Keen, 5 Temmuz 2024'te ABD'nin Iowa eyaletindeki Iowa City kentinde, University of Iowa Health Care hastanesinde dünyaya geldi. Anne Mollie Keen ile baba Randall Keen'in oğlu olan Nash, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en erken doğan bebeği olarak kayıtlara geçti.

NASH KEEN KAÇ GRAM DOĞDU?

Nash Keen, doğduğunda yalnızca 285 gram ağırlığındaydı. Bebeğin boyu ise 24 santimetreydi. Bu ağırlık, bir greyfruttan bile daha hafif olarak tanımlanıyor.

NASH KEEN'İN REKORU NEDİR?

Nash Keen, anne karnında 21 hafta kalarak, beklenen tarihten 133 gün önce dünyaya gelerek "dünyanın en erken doğan bebeği" unvanını aldı. Nash, bu rekoru daha önce 2020 yılında ABD'nin Alabama eyaletinde 21 hafta 1 günlük doğan Curtis Means'ten devraldı. Aylarca yoğun bakımda kalan Nash, tüm tıbbi zorlukları aşarak 2025 yılında ilk doğum gününü kutladı.

NORMAL BİR GEBELİK KAÇ HAFTA SÜRER?

Normal bir gebelik yaklaşık 40 hafta sürüyor. 37 haftadan önce gerçekleşen doğumlar erken doğum olarak kabul ediliyor. Nash Keen'in 21 haftada dünyaya gelmesi, normal gebelik süresinin yaklaşık yarısında doğduğu anlamına geliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kim Milyoner Olmak İster?, atv ekranlarında yayınlanan bir bilgi yarışması. Yarışmacıların genel kültür sorularını doğru yanıtlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalıştığı programda sorulan sorular ve doğru cevapları, her bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.