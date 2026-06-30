30 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere altın türlerinde yaşanan fiyat değişimleri, 30 Haziran Salı günü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarında anlık değişimlere neden olurken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını yakından izlemeye devam ediyor. İşte 30 Haziran güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son duruma ilişkin merak edilen detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 30 Haziran 10:07:10 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) fiyatlarında sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Buna göre gram altının alış fiyatı 6.045,08 TL, satış fiyatı ise 6.046,04 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı ise %0,31 artış olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, güncel verilere göre yatay-sınırlı yükseliş eğilimi gösteriyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9.895,00 TL, satış fiyatı ise 10.002,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı ise %0,01 artış olarak kaydedildi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar) tarafında da yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Ons altının alış fiyatı 4.027,69 dolar, satış fiyatı ise 4.028,19 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı ise %0,36 artış olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarında görülen bu sınırlı yükseliş eğiliminde küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, piyasalardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.