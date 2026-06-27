27 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları, 27 Haziran Cumartesi günü yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ekonomik verilere ilişkin beklentiler değerli metaller üzerinde etkisini sürdürürken, gümüşte görülen fiyat değişimleri de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 26 Haziran 23:59:44 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış ve satış fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Açıklanan son rakamlara göre gümüş gram fiyatı 88,7415 TL seviyesinden işlem görürken, günlük değişim oranı %2,39 (+2,07) olarak kaydedildi. Alış fiyatı ise 88,5916 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 26 Haziran itibarıyla yükseliş eğilimi gösterirken, değerli metaller piyasasında dalgalı seyir dikkat çekiyor. Günlük bazda pozitif yönlü hareket eden gram gümüş, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve emtia fiyatlamalarındaki değişimler gümüş üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini yakından izliyor.