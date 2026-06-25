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25 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

25 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 25 Haziran Perşembe günü yatırımcılar ve piyasa takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, açıklanan makroekonomik veriler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar değerli metaller üzerinde etkili olurken, gümüş piyasasında görülen anlık değişimler de yakından izleniyor. Peki, 25 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

25 Haziran Perşembe günü gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik veriler değerli metaller üzerinde etkisini sürdürürken, gümüş piyasasında görülen anlık fiyat hareketleri de dikkatle takip ediliyor. Yatırımcılar, gümüşteki güncel fiyat değişimlerinin yönünü merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 25 Haziran saat 09.48 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 84,9569 TL, satış fiyatı ise 85,0616 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün güncel değeri 85,181 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-0,80 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan düşüş yönlü hareket, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 25 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında yön arayışı devam ediyor. Günlük bazda %-0,80 oranında değer kaybeden gram gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia fiyatlamalarındaki değişimler gümüş üzerinde etkili olurken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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