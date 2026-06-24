24 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

24 Haziran Çarşamba günü gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik gelişmeler değerli metaller üzerinde etkisini sürdürürken, gümüş piyasasındaki anlık fiyat değişimleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 24 Haziran saat 09.24 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 92,6241 TL, satış fiyatı ise 92,7138 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün güncel değeri 92,7287 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %0,77 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 24 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında yön arayışı dikkat çekiyor. Günlük bazda %0,77 oranında değer kazanan gram gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia fiyatlamalarındaki değişimler gümüş üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.