Haberler

24 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

24 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş fiyatları, 24 Haziran Çarşamba günü yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ekonomik veriler ve döviz kurlarındaki hareketlilik değerli metaller üzerinde etkisini sürdürürken, gümüş piyasasında meydana gelen fiyat değişimleri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, 24 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

24 Haziran Çarşamba günü gümüş fiyatlarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik gelişmeler değerli metaller üzerinde etkisini sürdürürken, gümüş piyasasındaki anlık fiyat değişimleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 24 Haziran saat 09.24 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 92,6241 TL, satış fiyatı ise 92,7138 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün güncel değeri 92,7287 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %0,77 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 24 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında yön arayışı dikkat çekiyor. Günlük bazda %0,77 oranında değer kazanan gram gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia fiyatlamalarındaki değişimler gümüş üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi

Şehirde alarm! Ambulanslar peş peşe dizildi
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu