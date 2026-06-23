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23 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

23 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 23 Haziran Salı günü yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve döviz piyasalarındaki hareketlilik değerli metaller üzerinde etkili olurken, gümüş piyasasında yaşanan son değişimler de yakından izleniyor. Peki, 23 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan son gelişmeler, 23 Haziran tarihinde yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler, emtia piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik gümüş fiyatları üzerinde etkili olurken, yatırımcılar güncel alış ve satış seviyelerini yakından takip ediyor. Peki, gümüş fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum ve merak edilen ayrıntılar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 23 Haziran saat 09.25 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 93,2617 TL, satış fiyatı ise 93,3513 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün güncel değeri 93,261 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-4,12 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan geri çekilme, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 23 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Günlük bazda %4,12 oranında değer kaybeden gram gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia fiyatlamalarındaki değişimler gümüş üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri yakından izliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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