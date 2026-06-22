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22 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

22 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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22 Haziran itibarıyla altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel ekonomiye ilişkin beklentiler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki güncel seyir yakından takip ediliyor. Peki, 22 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Güncel altın fiyatları!

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, güvenli liman yatırımlarına yönelen yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. Ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin etkisiyle şekillenen fiyatlar, özellikle gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde yakından takip ediliyor. İşte 22 Haziran güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmelere ilişkin merak edilen detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 22 Haziran saat 10.19 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.271,45 TL, satış fiyatı ise 6.272,36 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %1,08 olarak kaydedilirken, gram altındaki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 22 Haziran verilerine göre alışta 10.351,00 TL, satışta ise 10.444,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,15 olarak gerçekleşirken, çeyrek altın fiyatlarındaki sınırlı geri çekilme piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar), 22 Haziran itibarıyla alışta 4.197,57 dolar, satışta ise 4.198,13 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,94 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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