2026 ÜNİVERSİTE AFFI: Üniversite affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı şartları neler?

Ak Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu 28 maddelik yükseköğretim kanun teklifinde, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi de yer aldı. Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen şartları taşıyan ve önceki aflardan faydalanmayan öğrenciler yeniden eğitim hayatına dönebilecek. Başvuru süresi, kapsam ve diğer ayrıntılar da teklif metninde açıklandı.

ÜNİVERSİTE AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamaya göre öğrenci affı, daha önce çıkarılan af düzenlemelerinden yararlanmamış olan öğrencileri kapsıyor.

Teklif kapsamında;

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Lisans tamamlama programı öğrencileri

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

yeniden yükseköğretime dönüş hakkından yararlanabilecek.

Düzenlemenin temel amacı, çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerine imkan sağlamak olarak ifade ediliyor.

2026 ÖĞRENCİ AFFI ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifine göre düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde öğrenciler, kanunun yayımlanmasının ardından 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurabilecek.

Askerlik görevini yerine getiren öğrenciler için ise özel bir uygulama öngörülüyor. Askerlik nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanlar, terhis tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvuruda bulunmaları halinde aftan yararlanabilecek.

Ayrıca teorik eğitimini başarıyla tamamlamasına rağmen uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini tamamlayamadığı için mezun olamayan öğrenciler de düzenleme kapsamına alınıyor. Bu öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ek süre verilmesi planlanıyor.

KANUN TEKLİFİNDE BAŞKA HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

TBMM'ye sunulan 28 maddelik teklif yalnızca öğrenci affını kapsamıyor. Teklifte ayrıca;

Emekli öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak görev yapabilmesi,

Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci sayısını artırmaya yönelik düzenlemeler,

Devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmesi,

Sahte diploma ve sertifikaların önlenmesine yönelik yaptırımlar,

Akademik tez hazırlama hizmetlerine ilişkin yeni hükümler,

Tıp fakülteleri ve yan dal uzmanlığına yönelik çeşitli düzenlemeler

gibi yükseköğretim sistemini ilgilendiren birçok madde de yer alıyor.

Öğrenci affına ilişkin düzenleme, TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanıp kanunlaşmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru takvimi ve uygulama esasları ise yasal sürecin tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.