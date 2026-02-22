Haberler

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kuleleri üstündeki dört figür, hangisini temsil etmektedir?'
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kuleleri üstündeki dört figür, hangisini temsil etmektedir?"

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÇELİK KULELERİ ÜSTÜNDEKİ DÖRT FİGÜR, HANGİSİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR?"

A) Gemi bacası

B) Top mermisi

C) Deniz feneri

D) Troya Antik Kenti

Cevap : B

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
