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16 Haziran Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar li

16 Haziran Salı 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar li
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Haziran Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Haziran 2026 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 16 Haziran 2026 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

16 Haziran Salı 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Haziran 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Haziran 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 58)

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:20)

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/9)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/17)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/21)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 Tarihli ve E: 2024/236, K: 2026/52 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/5, K: 2026/68 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/1/2026 Tarihli ve 2020/32193 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/12/2025 Tarihli ve 2020/22992 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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