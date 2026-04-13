14 Nisan okullar tatil mi, 14 Nisan Salı okullar tatil edildi mi?

14 Nisan Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair gelişmeler, öğrenci ve veliler tarafından merakla sorgulanıyor. Özellikle “14 Nisan okullar tatil mi?” sorusu internet aramalarında üst sıralara yükselirken, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor. Eğitim öğretim takvimine göre alınacak olası kararlar, milyonlarca öğrencinin günlük planını doğrudan etkileyebilir.

AR YAĞIŞI UYARISI SONRASI GÖZLER VALİLİKLERDE

Kar yağışı uyarısı alan Erzurum, Kars, Bolu ve Sivas başta olmak üzere toplam 19 ilde yaşayan öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek resmi açıklamalara odaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde birçok şehir için kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava uyarısı verildi. Buna rağmen şu ana kadar hiçbir il ya da ilçe valiliğinden 14 Nisan Salı günü için alınmış resmi bir kar tatili kararı bulunmuyor. Yetkililerden yeni bir açıklama gelmediği sürece eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtiliyor.

METEOROLOJİDEN 19 İLE KAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van ve Ardahan’ın da aralarında bulunduğu 19 ilde kar yağışı etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı beklenirken, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ve Karadeniz’in yüksek rakımlı bölgelerinde de karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ VE DON TEHLİKESİ

Yoğun kar yağışıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ riski ve don olaylarına karşı da uyarılar yapıldı. Özellikle yüksek eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde çığ tehlikesinin artabileceği belirtilirken, gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı ifade ediliyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

OKULLAR TATİL Mİ? RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

14 Nisan Salı günü için şu ana kadar herhangi bir valilikten okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Öğrenciler ve veliler “okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken, gözler il milli eğitim müdürlükleri ve valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Yeni bir karar alınması durumunda kamuoyu ile anlık olarak paylaşılması bekleniyor.