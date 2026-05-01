1 Mayıs'ta kapalıçarşı açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil günlerinde İstanbul’un simge mekanlarındaki hareketliliği takip edenler, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma Kapalıçarşı kapalı mı, kuyumcular bugün çalışıyor mu?" başlıklarını sorgulamaya başladı. Kamu kurumlarının ve bankaların faaliyetlerine ara verdiği bu anlamlı günde, Kapalıçarşı’nın devasa kapılarının ziyaretçilere ve esnafa açılıp açılmayacağı büyük önem taşıyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde tarihi yarımadayı gezmeyi veya piyasalardaki son durumu yerinde takip etmeyi planlayanlar için güncel Kapalıçarşı çalışma saatleri ve tatil takvimi rehberini hazırladık.

1 MAYIS CUMA KAPALIÇARŞI AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye genelinde birçok resmi kurum ve özel işletme faaliyetlerine ara verdi. Takvimlerin 1 Mayıs’ı göstermesiyle birlikte, İstanbul’un ticaret merkezi Kapalıçarşı’nın güncel çalışma durumu vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle rotasını tarihi çarşıya çevirenler için "1 Mayıs'ta Kapalıçarşı açık mı?" sorusunun cevabı netleşti. İşte 1 Mayıs Cuma günü Kapalıçarşı’nın çalışma düzenine dair detaylar:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanırken, İstanbul'un kalbi konumundaki Kapalıçarşı'da mesai devam ediyor. Kapalıçarşı, dini bayramların aksine 1 Mayıs gibi resmi tatillerde kapılarını ziyaretçilere kapatmıyor. Tarihi çarşı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü ziyarete ve ticarete açık bulunuyor. Çarşı yönetimi ve esnaf, bu özel günde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

1 MAYIS'TA KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULAR VE DÖVİZ BÜROLARI ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’un en uğrak noktalarından biri olan Kapalıçarşı'da kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma durumu netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre, Kapalıçarşı içerisindeki döviz büroları ve kuyumcuların büyük çoğunluğu 1 Mayıs’ta faaliyetlerini sürdürüyor. Bankaların kapalı olduğu bu resmi tatil gününde, altın alım-satımı yapmak veya döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar çarşı içerisindeki işletmelerde işlemlerini gerçekleştirebilirler.

KAPALIÇARŞI ZİYARET SAATLERİ VE DÜKKANLARIN DURUMU

Kapalıçarşı genel işleyiş itibarıyla açık olsa da, çarşı içerisindeki bireysel işletmelerin çalışma saatlerinde farklılıklar görülebilir. Genel uygulama şu şekildedir:

• Açılış Saatleri: Çarşı kapıları sabah 08:30 itibarıyla açılmaktadır.

• Kapanış Saatleri: Akşam 19:00 civarında dükkanlar kapanmaya başlamaktadır.

• Esnaf İnisiyatifi: Çarşı ana binası açık kalsa da, bazı butik dükkanlar veya toptancılar resmi tatil nedeniyle kendi kararlarıyla kapalı kalabilir.

YATIRIMCILAR İÇİN 1 MAYIS PİYASA NOTU

1 Mayıs Cuma günü bankaların kapalı olması ve Borsa İstanbul’un işlem görmemesi nedeniyle Kapalıçarşı, fiziksel altın ve döviz piyasasının tek adresi konumuna geliyor. Ancak piyasaların kapalı olduğu bu süreçte, çarşı içerisindeki fiyatlarda "makas aralığı" olarak tabir edilen alım-satım farkı normal günlere göre biraz daha açılabilir. Yatırımcıların ve turistlerin, işlemlerini gerçekleştirmeden önce birkaç farklı noktadan fiyat alması önerilmektedir.

KAPALIÇARŞI'YA ULAŞIMDA SON DURUM

1 Mayıs kutlamaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle tarihi yarımadada bazı yollar trafiğe kapatılmış olabilir. Kapalıçarşı’ya gitmek isteyen vatandaşların; T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı veya Marmaray gibi raylı sistemleri kullanmaları ulaşım kolaylığı açısından tavsiye edilmektedir. Çarşının Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mahmutpaşa kapıları gün boyunca ziyaretçi girişlerine açık tutulacaktır.