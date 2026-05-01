1 Mayıs kargolar çalışıyor mu, 1 Mayıs kargolar kapalı mı?

Lojistik sektöründe hareketlilik sürerken, resmi tatil gününde teslimat bekleyenler "1 Mayıs kargolar kapalı mı, şubeler hizmet verecek mi?" başlığını arama motorlarında sorguluyor. Kamu kurumları ve bankaların kapalı olduğu İşçi Bayramı’nda, özel kargo şirketlerinin kendi iç düzenlemeleri ve bayram mesaisi programları gönderi trafiğini doğrudan etkiliyor. 1 Mayıs 2026 Cuma günü kargo şubelerinden gönderim yapmak veya gelen paketini teslim almak isteyenler için Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT Kargo gibi dev firmaların çalışma takvimine dair tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

1 MAYIS CUMA GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM VAR MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kargo şirketlerinin büyük bir çoğunluğu bu tarihte hizmetlerine ara vermektedir. 1 Mayıs Cuma günü Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo gibi firmaların şubeleri kapalı olacak ve saha dağıtım personeli hizmet vermeyecektir. Bu nedenle adresinize kargo teslimatı yapılması beklenmemektedir.

PTT KARGO 1 MAYIS ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir kamu kuruluşu olan PTT, resmi tatil protokolünü eksiksiz uygulamaktadır. 1 Mayıs Cuma günü PTT Kargo ve PTT şubeleri tamamen kapalı olacaktır. Bu tarihte herhangi bir kabul veya teslimat işlemi gerçekleştirilemeyeceği için işlemler bir sonraki iş günü olan 2 Mayıs Cumartesi gününe sarkacaktır.

ÖZEL KARGO FİRMALARINDA SON DURUM (UPS, DHL, INTER GLOBAL)

Özel lojistik firmaları da resmi tatil takvimine uyum sağlamaktadır:

• DHL KARGO: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs'ta tüm operasyonlarına ara vereceğini duyurdu.

• UPS KARGO: Genellikle şubeler kapalı olsa da bölgesel farklılıklar ve müşteri hizmetleri (444 00 66) üzerinden güncel durum teyit edilebilir. Standart mesai 07:30 – 18:00 olsa da tatil günlerinde hizmet verilmemektedir.

• INTER GLOBAL KARGO: 1 Mayıs resmi tatili nedeniyle şubeler kapalıdır. Detaylı bilgi için 444 0 392 numaralı hattan destek alınabilir.

KARGOLAR NE ZAMAN NORMAL MESAİYE DÖNECEK?

1 Mayıs'ta verilen aranın ardından kargo şirketleri, 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla yeniden mesaiye başlayacaktır. Ancak Cumartesi günleri kargo şubelerinin genellikle yarım gün (09:00 - 13:00 veya 15:00) hizmet verdiği unutulmamalıdır. Tatil sonrasında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, 1 Mayıs'ta teslim edilemeyen kargoların dağıtımında 1-2 günlük sarkmalar yaşanabilir.

KARGO DURUMUNU SORGULAMA VE TAKİP

Resmi tatil gününde şubeler kapalı olsa da kargo firmalarının mobil uygulamaları ve internet siteleri üzerinden takip işlemleri devam etmektedir. Beklediğiniz gönderinin nerede olduğunu öğrenmek için takip numaranızla online sorgulama yapabilirsiniz. Paketiniz "Şubede Bekliyor" olarak görünüyorsa, teslimatınız en erken 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.