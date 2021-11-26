Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Camikebir mahallesi Hoca Ahmet Yesevi caddesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. 79 yaşındaki Ayten Tekmen isimli şahıstan haber alamayan komşuları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiye erlerinin yardımıyla eve girdi. Yaşlı kadın evde hareketsiz halde bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Ayten Tekmen'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı detaylı inceleme yaptı. Daha sonra Tekmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS