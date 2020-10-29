Hababam sınıfı filmi oyuncularndan Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman şimdi ne yapıyor?

70'li yıllar Hababam Sınıfı furyasından ve başarılı genç oyuncularından Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman şimdi ne iş yapıyor?

Türk sinemasının usta oyuncusu Ahmet Arıman Hababam Sınıfı'ndaki Hayta İsmail rolüyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Peki, Hababam sınıfı filmi oyuncularndan Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman şimdi ne yapıyor?

AHMET ARIMAN KİMDİR?

Ahmet Arıman (d. 1955), Türk müzisyen ve sinema oyuncusu. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.

Ahmet Arıman 27 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Ahmet Arıman yaş olarak 65 yaşındadır. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Arıman, 1972 yılında profesyonel olarak orkestraya dahil oldu. Müzik hayatı sırasında turnelere çıkan Ahmet Arıman, Münir Özkul ile çalışır. Bu turnenin sonunda usta oyuncu hayatının en önemli rollerinden biri olan Hayta İsmail'e hayat vermeye başladı. O dönemde Arzu Film'in sevilen filmleri Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim Aile ve Sultan projelerinde oynadı. Ahmet Arıman festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Ahmet Arıman 62 yaşında dünyaevine girdi. Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile dünyaevine giren Ahmet Arıman mutluluk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AHMET ARIMAN ROL ALDIĞI FİLMLER?

Hababam Sınıfı 1974

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975

Bizim Aile 1975

Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976

Hababam Sınıfı Tatilde 1977

Gülen Gözler 1977

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978

Neşeli Günler 1978

Sultan 1978

Hababam Sınıfı Merhaba 2003

Öğrenci İşleri 2015

Babamın Ceketi 2018

Televizyon

İkinci Bahar 1998

Hayal Köy 2001

Koçum Benim 2002

Büyük Buluşma 2004

Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010

Galip Derviş 2013 Behçet (Konuk Oyuncu)

Kertenkele 2015 Yanık (Konuk Oyuncu)

Filinta 2015 (Konuk Oyuncu)

Poyraz Karayel 2015-2016