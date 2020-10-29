Hababam sınıfı filmi oyuncularndan Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman şimdi ne yapıyor?
70'li yıllar Hababam Sınıfı furyasından ve başarılı genç oyuncularından Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman şimdi ne iş yapıyor?
Türk sinemasının usta oyuncusu Ahmet Arıman Hababam Sınıfı'ndaki Hayta İsmail rolüyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Peki, Hababam sınıfı filmi oyuncularndan Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman şimdi ne yapıyor?
AHMET ARIMAN KİMDİR?
Ahmet Arıman (d. 1955), Türk müzisyen ve sinema oyuncusu. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır.
Ahmet Arıman 27 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Ahmet Arıman yaş olarak 65 yaşındadır. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Arıman, 1972 yılında profesyonel olarak orkestraya dahil oldu. Müzik hayatı sırasında turnelere çıkan Ahmet Arıman, Münir Özkul ile çalışır. Bu turnenin sonunda usta oyuncu hayatının en önemli rollerinden biri olan Hayta İsmail'e hayat vermeye başladı. O dönemde Arzu Film'in sevilen filmleri Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim Aile ve Sultan projelerinde oynadı. Ahmet Arıman festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.
Ahmet Arıman 62 yaşında dünyaevine girdi. Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile dünyaevine giren Ahmet Arıman mutluluk fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
AHMET ARIMAN ROL ALDIĞI FİLMLER?
Hababam Sınıfı 1974
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975
Bizim Aile 1975
Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
Hababam Sınıfı Tatilde 1977
Gülen Gözler 1977
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
Neşeli Günler 1978
Sultan 1978
Hababam Sınıfı Merhaba 2003
Öğrenci İşleri 2015
Babamın Ceketi 2018
Televizyon
İkinci Bahar 1998
Hayal Köy 2001
Koçum Benim 2002
Büyük Buluşma 2004
Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010
Galip Derviş 2013 Behçet (Konuk Oyuncu)
Kertenkele 2015 Yanık (Konuk Oyuncu)
Filinta 2015 (Konuk Oyuncu)
Poyraz Karayel 2015-2016