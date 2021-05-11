Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer kim?
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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer kim?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer kim?
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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde yer alan Kıvırcık Ömer karakteri izleyicilerin merak konusu odu. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer kim? İşte, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer hakkında merak edilenler…

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KIVIRCIK ÖMER KİM?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer karakterini Talip Güran canlandırıyor. Talip Güran, Bodrum'da ticarete atıldı.Tahta sandalye imalatı yapan Güran, atölyesinde tahtaları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra sandalye haline getiriyor.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kıvırcık Ömer kim?
Haber Yorumları
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